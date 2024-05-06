ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

6 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 6.05.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 6.05.2024 16:00:00

Detay: Beytepe Mahallesi Piri Reis Caddesi içi 110'luk şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi Piri Reis Caddesi, Musul caddesi ve civarı

AKYURT

Arıza Tarihi: 6.05.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 6.05.2024 18:00:00

Detay: AKYURT İLÇESİ BALIKHİSAR KÖY İÇİNDE BULUNAN DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: AKYURT BALIKHİSAR MAH KÖY İÇİ ETKİLENMEKTEDİR