Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

07:12:10 - AKDENIZ - Büyüklük: 1.7

06:49:30 - KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 7.6

06:43:53 - KIBRIS-DEGIRMENLIK - Büyüklük: 13.5

06:04:12 - TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 11.3

05:55:45 - KAVAK-(ADIYAMAN) - Büyüklük: 5.4

05:45:54 - MESTAN-(ADIYAMAN) - Büyüklük: 5.5

05:38:16 - AKDENIZ - Büyüklük: 80.0

05:20:38 - AYAN-ERBAA (TOKAT) - Büyüklük: 5.3

05:19:57 - AYAN-ERBAA (TOKAT) - Büyüklük: 18.0

05:01:19 - COBANISA-FETHIYE (MUGLA) - Büyüklük: 5.0