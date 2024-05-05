Bandırmaspor, Ankara Keçiörencü'nü mağlup ederek play-off'a kalmak istiyor

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Ankara Keçiörencü'nü 2-1 yenen Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, son maçlarını kazanarak play-off'a kalmak istediklerini belirtti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maça iyi başladıklarını fakat şansız bir gol yediklerini söyledi. Üç puan aldıklarını için mutlu olduklarını anlatan Şimşek, "Özellikle bize, kulübe, yönetime inanan oyuncu arkadaşlarımıza ve çalışan personellerimize teşekkür ediyorum. Üç puan almak güzel ve bunun içinde mutluyuz. Hedefimize bir maçımız kaldı. Hedefimiz hep play-off'da kalmaktı. Biraz zor olacak ama Allah, inşallah kalbimize göre verir. Galibiyeti onursal başkanımıza, yönetimimize ve buraya kadar gelerek destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam'da geçen hafta aldıkları galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini dile getirdi.

Tam, bugünkü maçta iyi bir maç çıkardıklarını ifade ederek, "Bugün de puan ve puanlar almak istiyorduk. İkinci yarıya çok iyi başlamıştık. Bir anlık dalgınlıkla yediğimiz bir golle mağlup olduk ama oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bandırmaspor'un da play-off'la ilgili ciddi bir mücadelesi vardı. Son haftaya girdik, onlara da başarılar diliyorum. Umarım bütün takımlar kazasız, sakatsız ligi bitirirler" dedi. - BALIKESİR