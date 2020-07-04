Gülben Ergen 4 ay sonra sahne aldı
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Gülben Ergen 4 ay sonra sahne aldı

ÜNLÜ sanatçı Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verdiği konserlerine Bodrum'da tekrar başladı.

Gülben Ergen 4 ay sonra sahne aldı
04.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:21

ÜNLÜ sanatçı Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verdiği konserlerine Bodrum'da tekrar başladı. 

Ergen, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra yenilenmiş repertuvarından şarkılarını Bodrum'da kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. Şıklığı ve enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı kıyafeti ile de beğeni topladı. Dört ay sonra sahnelere geri dönen neşeli ve enerjik tavırlarıyla Gülben Ergen, kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Konserinin bir bölümünde Gülben Ergen, "Yalnızlık" şarkısını okuduğu anda sahneye çıkarak mekandaki misafirlere sürpriz yapan Serkan Kaya, Gülben Ergen ile birlikte şarkıyı bir kez de birlikte seslendirdiler.Gülben Ergen  ve Serkan Kaya'yı Bodrum Günay'da Ali Poyrazoğlu, Aslı Hünel, Merve Özbey, Osman Müftüoğlu, Selin Ciğerci, Uğur Bayhan gibi ünlü isimler izledi.

 


Kaynak: DHA

Manşet

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