Gaziosmanpaşa'da asayiş uygulaması
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Gaziosmanpaşa'da asayiş uygulaması

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı.

Gaziosmanpaşa'da asayiş uygulaması
07.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:18

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinasyonunda Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayiş, terör olayları ile trafik kazalarını önlemek amacıyla akşam saatlerinde denetim düzenledi.

Uygulamaya Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Denetimler kapsamında İnönü Caddesi'nde güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaparken, şüpheli kişilere yönelik de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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