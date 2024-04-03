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Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu?

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Ak Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Peki, Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu?

GAZİOSMANPAŞA'DA OYLAR YENİDEN Mİ SAYILIYOR?

Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı. Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.

AK PARTİ VE CHP'LİLER NEDEN KAVGA ETTİ?

Gaziosmanpaşa'da sayım işlemleri sırasında CHP ve AK Partililer arasında yaşanan tartışmalar salona hatta sokağa da sıçradı. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu önünde iki parti taraftarlarının yumruk yumruğa kavga ettikleri görüntüler servis edildi.

Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu?

Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu?

CHP İTİRAZLARLA İLGİLİ NE DEDİ?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki partililer, oyların yeniden sayılması kararı verilen Gaziosmanpaşa Yüksek Seçim Kuruluna gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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