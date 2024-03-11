Ahmet Hızlı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Hızlı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı ise Ahmet Hızlı. Ahmet Hızlı kimdir? Ahmet Hızlı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET HIZLI KİMDİR?

Emekli sendikacı olduğu bilinen Ahmet Hızlı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayıdır.