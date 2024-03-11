Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…
AHMET YILMAZ KİMDİR?
Ahmet Yılmaz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.