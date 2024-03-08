DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir?

Dem Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir?

DEM PARTİ İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ADAYI ERCAN SAĞLAM KİMDİR?

Ercan Sağlam 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ADAYI HÜLYA ORUÇ KİMDİR?

Hülya Oruç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz