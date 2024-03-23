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TEM Otoyolu'nda Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

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Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Akşemsettin Viyadüğü'nde Ankara istikametine ilerleyen S.G. yönetimindeki 34 FV 710 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bariyerlerin otomobili ikiye böldüğü kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobile saplanan bariyerleri çıkarmak için itfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışma yürüttü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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