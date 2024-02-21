Gaziosmanpaşa'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa'da 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 2 katlı iş yerinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye görevlileri de kısa sürede kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi, ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı öğrenildi.