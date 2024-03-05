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TOGÜ'de Uygulamalı Enflasyon Düzeltmesi Eğitimi Verildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle gerçekleşen 'Uygulamalı Enflasyon Düzeltmesi' eğitimine Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı. Eğitimde, enflasyon düzeltmesi öncesi yapılacaklar, işlemler, uygulama örnekleri ve yazılım konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Uygulamalı Enflasyon Düzeltmesi" eğitimi verildi.

TOGÜ ile Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle TOGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Tokat SMMMO Oda Başkanı Mustafa Kaya, muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.

Eğitim, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi (SÜRGEM) Eğitmeni İbrahim Serhat Özdemir tarafından verildi.

Eğitimde, enflasyon düzeltmesi öncesi yapılacaklar, işlemler, uygulama örnekleri ve yazılım konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Rektör Tokat Eğitim Güncel Haberler

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