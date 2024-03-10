Saadet Partisi Gaziosmanpaşa adayı Recep Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Recep Polat kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RECEP POLAT KİMDİR?

Recep Polat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GAZİOSMANPAŞA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gaziosmanpaşa adayı belli oldu. Saadet Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Recep Polat oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.