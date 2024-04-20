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Gölbaşı'nda Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Reklam Panosu Trafiği Aksattı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir iş yerinin reklam panosu düşerek trafiğin aksamasına ve bir araçta hasara neden oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, reklam panosunu kaldırdı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar sonucu düşen reklam panosu trafiğin aksamasına ve bir araçta hasara neden oldu.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir iş yerinin reklama panosu düşerek trafiğin aksamasına neden oldu.

Reklam panosunun isabet ettiği bir araçta hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, reklam panosunu kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Ankara Olay Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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