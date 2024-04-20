Gölbaşı'nda Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Reklam Panosu Trafiği Aksattı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar sonucu düşen reklam panosu trafiğin aksamasına ve bir araçta hasara neden oldu.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir iş yerinin reklama panosu düşerek trafiğin aksamasına neden oldu.

Reklam panosunun isabet ettiği bir araçta hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, reklam panosunu kaldırdı.