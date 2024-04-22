Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Özel Eğitim Okulu Öğrencilerine Forma Hediye Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bordo-mavili forma hediye etti. Okulda düzenlenen etkinliğe katılan kulübün proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı, özel çocuklara forma verdi. Çocukların mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dikkati çeken Yazıcı, 'Futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bizi birleştiren ve gönüllerde köprüler kuran bir güç olduğunu her fırsatta görmekteyiz.' ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bordo-mavili forma hediye etti.

Okulda düzenlenen etkinliğe katılan kulübün proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı, özel çocuklara forma verdi.

Çocukların mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dikkati çeken Yazıcı, "Futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bizi birleştiren ve gönüllerde köprüler kuran bir güç olduğunu her fırsatta görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Gaziosmanpaşa Trabzonspor İstanbul 23 Nisan Çocuk Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title