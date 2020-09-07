Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı.

Gaziantep'te kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
07.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:53

GAZİANTEP'te, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı. Kimliği açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Televizyon, bilgisayar ve çeşitli malzemelerin çalındığı olayla ilgili, iş yeri sahibi polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, iş yerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kamera kayıtlarında, iş yerine gelen 3 kişinin, içeriden hırsızlık yaptıktan sonra otomobille kaçtıkları belirlendi. Polis ekipleri tarafından kimliği saptanan 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve kimliği açıklanmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

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