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Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur Maç Programı Belli Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig play-off 2. tur maç programı belirlendi. İlk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, Sakaryaspor ile play-off finalinde karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Eşleşmeyi geçen taraf play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig play-off 2. turun maç programı şu şekilde:

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

24 Mayıs Cuma:

16.00 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA / Spor

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