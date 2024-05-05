Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları!

Benzin ve Motorine indirim var mı? Sorusu araştırılıyor. Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan durağanlık akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor. Peki, Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları!

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIİSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,84 TL

Motorin: 42,28 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL