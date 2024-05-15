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TFF 3. Lig play-off 3. tur ilk maç sonuçları

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Futbolda TFF 3. Lig play-off 3. tur ilk maçları tamamlandı. Efeler 09 Spor-Çimentaş Elazığspor: 0-3, Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-1, Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor: 0-1. Rövanş mücadeleleri 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Futbolda TFF 3. Lig play-off 3. tur ilk maçlarından 3'ü oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Efeler 09 Spor- Çimentaş Elazığspor: 0-3

Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-1

Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor: 0-1

Eşleşmelerde rövanş mücadeleleri, 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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