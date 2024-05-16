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Finalspor, Sigortam.Net'i yenerek seriyi eşitledi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Finalspor, Sigortam.Net'i 74-62 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin son maçı, Sigortam.Net'in ev sahipliğinde 20 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Finalspor, Sigortam.Net'i 74-62 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Sigortam.Net 20-13 önde tamamlasa da devreye üstünlükle giren taraf 41-39'luk skorla Finalspor oldu.

Üçüncü çeyreği de 54-48 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleyi 74-62 kazandı.

Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin son maçı, Sigortam.Net'in ev sahipliğinde 20 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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