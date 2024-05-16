Finalspor, Sigortam.Net'i yenerek seriyi eşitledi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Finalspor, Sigortam.Net'i 74-62 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin son maçı, Sigortam.Net'in ev sahipliğinde 20 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Finalspor, Sigortam.Net'i 74-62 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Sigortam.Net 20-13 önde tamamlasa da devreye üstünlükle giren taraf 41-39'luk skorla Finalspor oldu.
Üçüncü çeyreği de 54-48 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleyi 74-62 kazandı.
Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin son maçı, Sigortam.Net'in ev sahipliğinde 20 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.