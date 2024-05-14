Üye Girişi
Haberler

CHP MYK Toplantısı 19 Mayıs'ta Samsun'da Yapılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 20 Mayıs Pazartesi günü Samsun'da yapılacak.

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 20 Mayıs Pazartesi günü Samsun'da yapılacak.

CHP MYK toplantısı, dün ilk kez Ankara dışında özel gündemle Soma'da toplandı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP MYK üyeleri, haftaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'da olacak. Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyeleri, Samsun'a hareket edecek. Gençlik Kolları MYK üyeleri, 19 Mayıs Pazar günü akşam Samsun'da toplanacak.

CHP MYK, 20 Mayıs Pazartesi günü Özgür Özel başkanlığında, Samsun'da toplanacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gençlik Spor Partiler Politika Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

 Miçotakis'in 'Terör örgütü' çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu

Miçotakis'in "Terör örgütü" çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title