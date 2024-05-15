Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Elazığspor, ikinci yarıda attığı gollerle galibiyeti garantiledi. Rövanş maçı ise 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.
TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti.
Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Çimentaş Elazığspor, 45+2. dakikada Berşan Yavuzay'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
Maçın 65. dakikasında Bahattin Köse ile farkı 2'ye çıkaran Çimentaş Elazığspor, 84. dakikada Beykan Şimşek'in golüyle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.