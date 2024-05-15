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Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti

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TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Elazığspor, ikinci yarıda attığı gollerle galibiyeti garantiledi. Rövanş maçı ise 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti.

Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Çimentaş Elazığspor, 45+2. dakikada Berşan Yavuzay'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Maçın 65. dakikasında Bahattin Köse ile farkı 2'ye çıkaran Çimentaş Elazığspor, 84. dakikada Beykan Şimşek'in golüyle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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