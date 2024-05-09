SURVIVOR 108. BÖLÜM TANITIMI #128226 Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam Survivor var mı? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. SURVIVOR 108. BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SURVIVOR 108. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor'da ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLEME LİNKİ

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Mavi Takım: Seda Ocak, Berna Canbeldek, Damla Can, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Yunus Emre Özden, Batuhan Karacakaya.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?