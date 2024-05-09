SURVIVOR 108. BÖLÜM TANITIMI #128226 Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Survivor All Star 2024 heyecan dolu maceralarıyla Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cuma, Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Survivor'ın merakla beklenen 108. bölüm tanıtımı izleyicilerle paylaşıldı mı? Yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar ve daha fazlası haberimizde.
Bu akşam Survivor var mı? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. SURVIVOR 108. BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SURVIVOR 108. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?
Survivor'da ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLEME LİNKİ
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Mavi Takım: Seda Ocak, Berna Canbeldek, Damla Can, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Yunus Emre Özden, Batuhan Karacakaya.
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Kırmızı Takım: Merve Aydın, Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Özgür Tetik, Atakan Arslan, Hilmi Cem İntepe, Nefise Karatay.