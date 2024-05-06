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Macron'un Xi için düzenlediği karşılama töreninden çeşitli görüntüler

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kendisi için Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)

1. Macron'un Xi için düzenlediği karşılama töreninden çeşitli görüntüler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kendisi için Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Emmanuel Macron Xi Jinping Fransa Paris Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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