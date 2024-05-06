Macron'un Xi için düzenlediği karşılama töreninden çeşitli görüntüler
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kendisi için Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)
1. Macron'un Xi için düzenlediği karşılama töreninden çeşitli görüntüler
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kendisi için Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)