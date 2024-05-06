Macron'un Xi için düzenlediği karşılama töreninden çeşitli görüntüler

1. Macron'un Xi için düzenlediği karşılama töreninden çeşitli görüntüler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kendisi için Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)