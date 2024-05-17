128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ülke genelinde hissediliyor. Öğrencilerin yanı sıra kamu ve özel sektör çalışanları da bayramın ardından 20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs'ta tatil olacak mı?

19 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs'ın pazar gününe gelmesi nedeniyle ekstra bir tatil günü olmayacak.

20 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi tatil olarak kutlanırken, bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu durumda, resmi tatillerde olduğu gibi okullar ve işyerleri için ayrıca bir tatil günü ilan edilmeyecek. Dolayısıyla, 19 Mayıs'ın pazar gününe gelmesi nedeniyle ekstra bir tatil günü olmayacak.