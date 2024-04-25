Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan 24'üncü ve 25'inci turlarda da sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanlığı seçiminin 26. turu 29 Nisan 2024 pazartesi günü yapılacak ve bu tur için yeniden aday başvurusu alınacak.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimin 24 ve 25'inci turunda da adayların hiçbiri yeterli oy sayısına ulaşamadı. Yargıtay Başkanlığı seçiminin 26. turu için aday başvuruları yeniden alınacak ve bu tur 29 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bugünkü 24'üncü turda Ömer Kerkez 128, Muhsin Şentürk 132 oya ulaştı. Bu turda 24 boş, 40 geçersiz oy çıktı. 25'inci turda ise Ömer Kerkez 136, Muhsin Şentürk 131 oy aldı. Bu turda 13 boş, 42 geçersiz oy kullanıldı. Yargıtay Kanunu'na göre gerekli 175 salt çoğunluk oyuna bu turda da hiçbir aday ulaşamadı. Böylece Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimde yine başa dönüldü. 29 Nisan Pazartesi günü yapılacak Yargıtay Başkanlığı seçiminin 26'ıncı turu için aday başvuruları yeniden alınacak.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, seçimlerin 23. turunda son iki aday arasına giremediği için yarış dışı kalmıştı.