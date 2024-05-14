20 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar ve iş yerleri tatil mi? #128197

20 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar ve iş yerleri tatil mi? 2024 Tatil günleri araştırılıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanırken, vatandaşlar 20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak. Ancak, Gençlik Spor Bayramı'nın ardından 20 Mayıs Pazartesi günü tatil mi, çalışma günü mü olduğu konusunda gündemde. 20 Mayıs tatil mi?

20 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi tatil olarak kutlanırken, bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu durumda, resmi tatillerde olduğu gibi okullar ve işyerleri için ayrıca bir tatil günü ilan edilmeyecek. Dolayısıyla, 19 Mayıs'ın pazar gününe gelmesi nedeniyle ekstra bir tatil günü olmayacak.

20 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

20 Mayıs Pazartesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar normal bir şekilde açık olacak ve kamu ile özel sektörde çalışanlar da işlerine normal saatlerde devam edecek.