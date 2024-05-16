Elazığspor, sezonun son iç saha maçına özel hatıra bilet satacak

Elazığspor Kulübü, Efeler 09 SFK ile oynanacak olan sezonun son iç saha maçına özel hatıra bileti satacak.

20 Mayıs Pazartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde Efeler 09 Spor ile TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçına çıkacak olan Çimentaş Elazığspor, bu maçın biletlerini satışa sundu. Bordo-Beyazlı Kulüp rövanş maçında kombine biletlerin geçersiz olduğunu bildirirken, bugüne özel hatıra biletleri de satışa sunuldu. - ELAZIĞ