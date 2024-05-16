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Elazığspor, sezonun son iç saha maçına özel hatıra bilet satacak

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Elazığspor Kulübü, Efeler 09 SFK ile oynanacak olan sezonun son iç saha maçına özel hatıra bileti satacak. 20 Mayıs Pazartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde Efeler 09 Spor ile TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçına çıkacak olan Çimentaş Elazığspor, bu maçın biletlerini satışa sundu. Bordo-Beyazlı Kulüp rövanş maçında kombine biletlerin geçersiz olduğunu bildirirken, bugüne özel hatıra biletleri de satışa sunuldu.

Elazığspor Kulübü, Efeler 09 SFK ile oynanacak olan sezonun son iç saha maçına özel hatıra bileti satacak.

20 Mayıs Pazartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde Efeler 09 Spor ile TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçına çıkacak olan Çimentaş Elazığspor, bu maçın biletlerini satışa sundu. Bordo-Beyazlı Kulüp rövanş maçında kombine biletlerin geçersiz olduğunu bildirirken, bugüne özel hatıra biletleri de satışa sunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Çimentaş Elazığ Efeler Spor Spor Güncel Haberler

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