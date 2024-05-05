Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak önceki gün benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelmiş, otogaza ise 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM BEKLENİYOR

Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 40 TL'YE DÜŞECEK

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 12 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 40 lira 2 kuruşa düşecek. Ankara'da benzin 43 lira 4 kuruş, motorin 41 lira kuruş olurken, İzmir'de ise benzin 43 lira 31 kuruş ve motorin 41 lira 28 kuruşa gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA