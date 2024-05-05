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Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Pazartesi gece yarısı benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Yaşanacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 12 kuruştan, motorinin litresi ise 40 lira 2 kuruştan satılacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak önceki gün benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelmiş, otogaza ise 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM BEKLENİYOR

Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 40 TL'YE DÜŞECEK

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 12 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 40 lira 2 kuruşa düşecek. Ankara'da benzin 43 lira 4 kuruş, motorin 41 lira kuruş olurken, İzmir'de ise benzin 43 lira 31 kuruş ve motorin 41 lira 28 kuruşa gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

  • Benzin: 43,84 TL
  • Motorin: 41,22 TL
  • LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

  • Benzin: 43,92 TL
  • Motorin: 41,22 TL
  • LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

  • Benzin: 45,11 TL
  • Motorin: 42,48 TL
  • LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

  • Benzin: 44,84 TL
  • Motorin: 42,28 TL
  • LPG (Otogaz): 22,46 TL
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Zam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Cüneyt Koca:

Allahım indirdiler Kim bilir nasıl bindirecekler ??????

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ekaf paseh:

41 lira birader ne yüz gülmesi dalga mı geçiyorsunuz bu fiyatlar ürünler üzerindeki fiyatı belirliyor antalyadan bri domates yetişsin diye çiftçinin kullandığı mazot 41 lira hasattan sonra istanbula gelirken kamyoncunun kullandığı mazot 41 lira ilçelere dağılırken kullanılan kamyonetin kullandığı mazot 41 lira neye nefes alıcaz sürekli vatandaşın sırtına yüklene yüklene nereye kadar biraz baş kaldırın yeter diyin...

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