TFF 3. Lig play-off 3. turunda 52 Orduspor FK, Aliağa Futbol'u 1-0 mağlup etti
Futbolda TFF 3. Lig play-off 3. tur ilk maçları tamamlandı. Günün son maçında 52 Orduspor FK, Aliağa Futbol'u 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı ise 20 Mayıs Pazartesi günü Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Futbolda TFF 3. Lig play-off 3. tur ilk maçları, bir müsabakayla tamamlandı.
Günün son maçında 52 Orduspor FK, Aliağa Futbol'u 1-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 20 Mayıs Pazartesi günü Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak.