Gaziantep'te Fetö Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, ByLock kullandığı belirlenen sanık, 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Meşide Çelik ile avukatı katıldı.

Savunma için söz alan sanık Çelik, silahlı terör örgütüne üye olmadığını ifade ederek, "Çalıştığım yerin örgütle bağlantılı olduğunu bilmiyordum. Çocuklarımla birlikte gidebileceğim kurum olduğu için orayı seçtim. ByLock kullandığım iddia edilen telefonu 2015 yılının ortasında kaybetmiştim. Ben kullanmadım." dedi.

Mahkeme Başkanı Akın Akkaya, "HTS raporunda, telefonunu kaybettiğini söylediğin tarihten sonra ailenle yaptığın görüşmelerin var. Bu nasıl oluyor?" diye sordu.

Sanık Çelik, telefonunu kaybettiğini yineledi.

Başkan Akkaya'nın Gaziantep'te nerede oturduğunu sorması üzerine Çelik, Değirmiçem Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Akkaya, sanığın telefonunun da hep bu mevkiden sinyal verdiğini kaydetti.

Sanık Çelik, telefonunu bu semtte kaybettiğini, cihazı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme savcısı sanığın ByLock'u kullandığının belirlendiğini, kullanıcı adının "papatya" olduğunu, programda ekli olan kişilerin de sanığı "Meşide" adıyla eklediklerini belirterek, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Başkan Akkaya sanığa, "Son olarak soruyorum, etkin pişmanlık kapsamında anlatmak istediğin birşey var mı?" sorusunu yöneltti.

Sanık Çelik, terör örgütüyle bağlantısı olmadığını belirterek, beraatını istedi.

Mahkemeye heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.