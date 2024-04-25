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Gaziantep'te Tarım İşçilerine Temel Trafik Eğitimi Verildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Tarım Araçları Mobil Eğitim Timi, Oğuzeli ilçesinde tarım işçisine ve tarım işçilerini taşıyan servis şoförlerine temel trafik eğitimi verdi. Eğitim kapsamında 84 mevsimlik tarım işçisine ve servis şoförlerine trafik bilinci ve temel trafik konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 84 tarım işçisine ve tarım işçilerini taşıyan servis şoförlerine temel trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Tarım Araçları Mobil Eğitim Timi, Oğuzeli ilçesinde tarım işçisine ve tarım işçilerini taşıyan servis şoförlerine temel trafik eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında 84 mevsimlik tarım işçisine ve tarım işçilerini taşıyan servis şoförlerine yönelik trafik bilincinin arttırılması ve temel trafik konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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