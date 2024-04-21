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Gaziantep'te traktör römorkuna çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sulama borusu yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sulama borusu yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki 01 EV 566 plakalı otomobil, Hisar Mahallesi civarında aynı yöne ilerleyen H.C. idaresindeki 27 AAH 296 plakalı traktöre bağlı sulama borusu yüklü römorka arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan E.S. ile Z.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan E.S. ve Z.S'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Nurdağı Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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