Gaziantep SANKO Okulları Öğrencileri Lego Turnuvasında Ödül Kazandı

Gaziantep SANKO Okulları öğrencileri, First Lego League Explore Turnuvası 10. Sezon Türkiye Festivalinde, Kaşifler Bir Arada ödülü ve Duyarlı Kaşifler ödülünü kazandı.

Gaziantep'te özel bir okulda düzenlenen turnuvaya katılan takımlar Masterpiece temasıyla kendi ilgi alanlarını ve hobilerini daha fazla insana ulaştırmanın yollarını teknoloji ve sanatı kullanarak buldu ve çözüm önerileni paylaştı.

SANKO Okulları turnuvaya, öğretmenler Elif Kızıklı ve İbrahim Halil Yılmaz'ın koçluğunda Derin Ersönmez, Elif Erdoğan, Çınar Alangil, Selim Miran Erdal, Vedat Ünal ve Soner Emre Abar'dan oluşan Jr. Mühendisler Takımı ile katıldı ve Duyarlı Kaşifler ödülünü kazandı.

Mert Doktoroğlu, Eliz Özmermer, Pelin Özer, Muhammed Eren Baktemen, Bade Uzundal ve Mehmet Ali Uğur'dan oluşan Zeka Küpleri Takımı ise Kaşifler Bir Arada ödülüne değer görüldü.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yarışmaya katılan öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP