Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te mercek operasyonu ile çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan mercek operasyonunda 5 şüpheli yakalandı ve çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te mercek operasyonu ile çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

Operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik şafak vakti yapılan mercek operasyonunda 5 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik mercek operasyonu düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan operasyon kapsamında Nurdağı'nda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsın ev ve işyerlerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

Çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 104 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 342 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 182 adet av tüfeği fişeği, 45 Bin 935 TL ile 350 Sterlin suç geliri para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden A.O. ve M.O.C. Başsavcılığının talimatı ile ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken Ö.A., A.Y. ve B.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title