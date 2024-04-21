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Gaziantep'te Hemşire Evde Ölü Bulundu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakınları tarafından 2 gündür haber alınamayan erkek hemşire, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakınlarının 2 gündür haber alamadığı erkek hemşire, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Belkız Caddesi no 115'te meydana geldi. İddiaya göre, Nizip Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Bilal Yetkin'den (29) ailesi ve arkadaşları haber alamayınca kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bilal Yetkin'in yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilal Yetkin, itfaiye ekiplerinin desteğiyle girilen evinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ise Yetkin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç hemşirenin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evinde ölü bulunan Bilal Yetkin'in yeni atandığı ve 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Nizip Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladığı da öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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