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Gaziantep'te boşanma davası sonrası çıkan kavgada polis memuru yaralandı

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Gaziantep Adliyesi'nde görülen bir boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru hafif şekilde yaralandı. Polis memuru tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan taraflar hakkında yasal işlem başlattı.

Gaziantep'te boşanma davası sonrası taraflar ve avukatlar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Olay, Gaziantep Adliyesi'nde 2. Aile Mahkemesi'nde yaşandı. İddiaya göre, görülen boşanma davası sonrası taraflar arasında arbede ve tartışma çıktı. Avukatların da dahil olduğu kavgayı sırasında tarafları ayırmaya çalışan polis memuru M.K. (47) yüzüne aldığı darbelerde hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası çalışma yapan polis ekipleri, kavgaya karışan taraflar hakkında yasal işlem başlattı.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Hukuk 3.Sayfa Haberler

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