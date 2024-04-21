Gaziantep'te kamyonla motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
S.O. idaresindeki 27 E 8983 plakalı kamyonla M.D. yönetimindeki 27 ASP 796 plakalı motosiklet Yeni Mahalle Hatay Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan B.D. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.