Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te KADES Uygulaması Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı için bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. 2 bin 456 kadın vatandaşın telefonuna KADES Aplikasyonu yüklendi ve uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 3 bin 936 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince "Kadın Acil Destek ( Kades )" uygulamasının tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kadın Acil Destek ( Kades )" uygulamasının tanıtımına yönelik bilgilendirme faaliyeti icra etti. Bu kapsamda 2 bin 456 kadın vatandaşın telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesini sağlayan KADES Aplikasyonu yüklendi. Faaliyet sırasında uygulama hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Ayrıca icra edilen faaliyetler kapsamında 3 bin 936 erkek vatandaşa da bilgilendirme amaçlı farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Jandarma KADES Kadın Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki Bursaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Afyonspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Bodrumspor – Şanlıurfaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Bodrumspor Şanlıurfaspor canlı yayın linki! ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024! BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Başakşehir – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Ç.Rizespor canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 21 Nisan Pazar Survivor yeni bölüm! Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title