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Kahramanmaraş'ta depremde hasar görmüş binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremde hasar görmüş binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahısların Gaziantep ilinden geldikleri ve benzer suçlara karıştıkları belirlendi.

Kahramanmaraş'ta depremde hasar görmüş binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Olay, Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre emniyet güçlerinin çalışması sonucu, depremde hasar görmüş binalardan hırsızlık yaparken, ikisi kadın ikisi erkek S.A., Y.G. H.İ.G., N.E. isimli şahıslar ihbar üzerine yakalandı.

Çalınan eşyalar ile birlikte suç üstü yakalanan şahısların Gaziantep ilinden geldikleri ve benzer hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Deprem Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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