Drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı.

Gaziantep'te bir araç sürücüsü 25 Nisan tarihinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaptı. O anlar ise alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Drift yapan sürücüye, Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.