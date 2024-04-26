Drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza
Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı.
Drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı.
Gaziantep'te bir araç sürücüsü 25 Nisan tarihinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaptı. O anlar ise alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Drift yapan sürücüye, Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.