Gaziantep'ta silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te iş adamına yönelik silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
23.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:59
Gaziantep'te iş adamına yönelik silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İş adamı F.Ö. idaresindeki otomobile, Abdulkadir Aksu Bulvarı'ndaki kavşakta silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün yaşanan olayda iş adamı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuş, şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA