Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi
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Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi

M.Ö. 1200'lü yıllarda Anadolu'da yaşayan Frigler tarafından kullanılan ve Türkmen Dağı eteklerinde uzun süre gizli kalan tarihi mağaralar ilk defa görüntülendi.

Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi
07.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:01

M.Ö. 1200'lü yıllarda Anadolu'da yaşayan Frigler tarafından kullanılan ve Türkmen Dağı eteklerinde uzun süre gizli kalan tarihi mağaralar ilk defa görüntülendi.

M.Ö. Anadolu'ya ayak basan ve Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ile Polatlı sınırlarında izlerine rastlanan Frigler, bıraktıkları eserlerle merak uyandırmaya devam ediyor. Frigya uygarlığının uzun yıllar hüküm sürdüğü topraklarda gün yüzüne çıkmış bulguların yanı sıra birçok eser de keşfedilmeyi bekliyor. Son olarak sadece bölgede yaşayan birkaç kişi tarafından bilinen Friglerin kullandığı mağaralar ilk kez gün yüzüne çıktı. Tarihi mağaralar Eskişehir'in Demirli Mahallesinde bulunan Türkmen Dağı eteklerinde bulunuyor. Ormanlık alanda yıllarca gizli kalan bu mağaralar, yırtıcı kuşlar ve birkaç kişi haricinde pek bilinmiyor.

"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Öztürk, mağaraların turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. 55 yaşındaki Öztürk, "Milattan önce burada yaşayan Frigler tarımla uğraşmışlar, bu mağaralarda yaşamışlar. Vahşi hayvanlardan korunmak için de mağaraları kullanmışlar. Halkımız böyle şeylere önem gösteriyor. Tarihi mağaralar hiç tahrip edilmemiş. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası gezilip görülmesi gereken doğal bir yer" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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