Fiyatı üreticiyi memnun eden fındıkta erken hasat sürüyor KARADENİZ'de, 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasadı öncesi Ordu'nun sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya devam ediyor.

KARADENİZ'de, 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasadı öncesi Ordu'nun sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatı memnuniyetle karşıladıklarını belirten fındık üreticileri, harman hazırlıklarına da başladı.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, erkenden bahçeye girmeye başladı. Bölgede fındığın olgunlaşmasıyla sahil kesimlerinde bazı üreticiler, bahçelerinde erken olgunlaşan ürünlerini toplamayı sürdürüyor. Sahil kesimlerinde bulunan mahallelerdeki bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını memnuniyetle karşılayan fındık üreticileri, hasadın ardından harman hazırlıklarına da başladı.

'ÖNLEMİMİZİ ALIP, FINDIK TOPLUYORUZ'Bahçesinde fındık toplamaya başlayan Ahmet Çalışkan (66), "Fındık henüz dökülmeye başlamadı ama işçi sorunu olduğu için fındığı toplamaya başladık. Pandemi dolayısıyla işçi bulma noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Yabancı işçi de almak istemedik o nedenle komşularımızla birlikte fındığımızı topluyoruz. Virüs nedeniyle önlemlerimizi de aldık. Maskemizi takıyoruz ve sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Bu sene bahçemizdeki verim çok fazla iyi değil ama yine de umutluyuz. Aslında fındık fiyatlarını merak ediyorduk ve 22 TL olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık konusunda hassasiyeti olduğunu biliyoruz. Açıklanan fiyatta bizler için uygundur. Yaklaşık 7 ton bir fındık üreteceğiz. Fındık toplama işimiz 5 güne biter, daha sonra diğer bahçelere geçeceğiz. Daha sonra dal kesimi ve ilaçlama gibi işlerimiz sezon boyunca devam edecek" dedi.'HASAT ERKEN BAŞLADI'

Ünye Ziraat Odası Tarım Danışmanı İbrahim Hakan Gün de hasadın belirlenen tarihten önce başladığını belirterek, "Ünye, fındığın baş ilçelerin biridir. Fındık her sene hava şartlarına bağlı olarak olgunlaşıyor. Bu sene de hava şartları sıcak olunca fındık erken olgunlaştı. Normalde 7 Ağustos olarak belirlenmişti hasat tarihi ama bazı bahçelerde fındık toplama işi başladı. Aslında işçi maliyetlerinin fazla olmasından dolayı da fındık erken toplanıyor. Bölgemize de çok fazla mevsimlik işçi geliyor. Bu sene açıklanan fiyat günlük 100 TL olarak belirlendi. Yerli işçinin maliyeti ise 130 TL civarındadır. Şu anda fındık hasadı başladı ve en son yüksek kesimlerde 15 Ağustos'tan sonra fındık toplanmaya başlayacak. Çiftçinin gözü kulağı televizyonlardaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen fiyatları açıkladı. 22 TL olarak belirlenen fındık fiyatı çiftçilerimiz tarafından da memnuniyetle karşılandı" diye konuştu.

- Ordu

Kaynak: DHA