Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
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Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
03.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:42

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy ilçesi Kozyatağı Toktaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında oturan Özbekistan uyruklu Tahir M, aynı uyruklu eşi Nesibe M'yi boğarak öldürdü.

Evde kalan başka bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yatak odasında Nesibe M'nin cesedini buldu. Evde bulunan ve suçunu itiraf ettiği öne sürülen Tahir M, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nesibe M'nin cesedi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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