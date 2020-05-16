Engelliler haftasında ekipler vatandaşları evlerinde ziyaret etti
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Engelliler haftasında ekipler vatandaşları evlerinde ziyaret etti

? KORONAVİRÜS salgını nedeniyle engelli vatandaşlar büyük risk altında.

Engelliler haftasında ekipler vatandaşları evlerinde ziyaret etti
16.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:23
? KORONAVİRÜS salgını nedeniyle engelli vatandaşlar büyük risk altında. Sokağa çıkamayan engelli vatandaşları, Bahçelievler Belediyesi ekipleri engelliler haftası dolayısıyla evlerinde ziyaret etti. Engelli vatandaşlara ve ailelerine çiçek ve hediyeler götüren ekipler, engelliler haftasını kutladı.Bu yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihlerin arasında kutlanan engelliler haftası koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokaklarda kutlanamıyor. Salgının büyük risk oluşturduğu engelli vatandaşlar da koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmıyorlar. Belediye ekipleri de engelli vatandaşları, engelliler haftası dolayısıyla evlerinde ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi ekipleri engelli vatandaşlara ve ailelerine çiçek ve hediyeler ulaştırdı.POLAT : 'SİZLERİN GELMESİ YETERDİ?Dünya üzerinde sadece beş kişide görülen adı konulamadığı ve serebral palsi hastalığına yakın olduğu için bu isimle anılan rahatsızlıkları bulunan Ali ve Hasan Polat kardeşlere Bahçelievler Belediyesi ekipleri hediyeler verdi. Koronavirüse karşı önlem olarak dışarı çıkmadıklarını belirten Ali ve Hasan Polat kardeşler, herkesi evlerinde kalmaları için uyardı. Anneleri Sabiha Polat, 'Çocuklarım, emekleme çağından beri bu şekilde. Sürekli çocuklarımızla beraberiz. Onlara elimizden geldiğince bakıyoruz. Aslında hastalıklarının adı konulamadı. Damarlarda kasılma var, vücut uzadıkça damarlar kısa kalıyor. Kısa kaldığı için ellerinde ve ayaklarında kasılmalar oluyor. Dünyada beş kişide var bu hastalık, iki tanesi benim çocuklarımda var. Hediyeler için teşekkür ediyorum. Bu zor zamanlarda keşke hediye getirmeselerdi. Hastalık ve kriz nedeniyle hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz. Keşke daha mağdur insanlara götürselerdi. Sizlerin gelmeniz yeterdi' şeklinde konuştu.GÜNEY : 'HAYATIM BOYUNCA KARDEŞLERİME BAKTIM?70 yaşındaki Zinüfer Güney, hayatı boyunca 4 engelli kardeşine baktığını söyledi. İki kardeşini geçen sene kaybettiğini ve şu an iki kardeşiyle birlikte yaşadığını belirten Güney, 'Kardeşlerim doğuştan engelli, yüzde yetmiş zihinsel özürlü. Ben 17 yaşımda çalışmaya başladığımdan beri bakıyorum. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorum.  Kardeşim Tamer 52 yaşında, Necdet 61 yaşında' ifadelerini kullandı.CAKAS : 'ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM?

Biri görme engelli, diğeri hem otizm hem de görme engelli iki çocuğu olan Vesile Cakas, hediyeler için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Bahadır'a teşekkür eden Cakas, 'İki çocuğumda görme engelli. Halisa Nur ise hem otizm ve görme engelli. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a çok teşekkür ederim. Selamlarımı iletin. Ellerinize sağlık' dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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