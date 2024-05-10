Üye Girişi
Haberler

Çubuk Belediye Başkanı Engellilerle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, engelliler ve aileleriyle bir araya geldi. Demirbaş, engellilere yönelik yapılan çalışmaları anlattı ve desteklerini dile getirdi. Programda katılımcıların talepleri de dinlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Demirbaş, Çubuk Belediyesi Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda, her zaman engellilerin ve engelli yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Engelliler yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Demirbaş, "Engelsiz Yaşam Merkezi açtık ve burada çok sayıda sosyal faaliyetler yaptık. Elbette bunlar yetmez ve daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Bu dönem sizlerin daha çok sosyal olmanız için kurslar açacağız." diye konuştu.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Fatma Karahan da Başkan Demirbaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programda Başkan Demirbaş, katılımcıların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Belediye Politika Spor Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title