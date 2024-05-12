Adana'da engelli çocuğuna 40 yıldır bebek gibi bakıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 7 çocuğunu bebekken kaybeden, hayattaki tek çocuğu da engelli olan Eşe Işık, 40 yıldır engelli oğluna 7 metrekarelik bir odada da bebek gibi bakıyor.

Duran (78) Eşe Işık (67) bundan 50 yıl önce Kozan'ın Ergenuşağı Mahallesi Irmakkıyı bölgesinde evlendi. Bu evlilikten çiftin 7 çocuğu dünyaya geldi, ancak çocukların hepsi 2 ya da 3 aylıkken geçirdikleri rahatsızlık yüzenden hayatını kaybetti. Son dünyaya gelen ve Duran ismini verdikleri çocuk ise yaşadı ancak 2 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle beyinde oluşan hasar nedeniyle engelli kaldı. Anne Eşe Işık o gün bu gündür dünyada kalan tek çocuğuna 7 metrekarelik evinde bebek gibi bakıyor.

Kayalıklardan düştü beli kırıldı yine evladının başından ayrılmadı

Anne olmanın tüm zorluklarını oğluna olan sevgisi ile aştığını aktaran Işık, "2 Aylıkken doktora gitmiştik. İlaçlar yan etki yaptı ve beyin hasarı oluştu. 40 yıldır hiç yürümedi. Oğlum benim ciğerim. 7 evladım oldu hepsi bebekken o zaman imkansızlıklar nedeni ile burada dağ başında ulaşım yok yok yol yok hastalanıp vefat etti. Tek bu oğlumu yaşatabildim. Oğlumun gece gündüz başını beklerim. Oğlum bensiz hiç bir şey yapamaz. Allah kimseye ciğer acısı evlat acısı vermesin. Doktorlar bile '40 yıldır yatalak hastada yatak yarası olur nasıl bu oğlunda olmadı' diye şaşırdı. Ona gece gündüz böyle uyumadan başında bekler yatarım. Oğlum 5 yaşındayken köyde kayalıklardan düştüm. Daha sonra ayağımda kırıldı bende böyle kaldım. Oğlumu kimselere bırakamadığım için tedavide olmadım. Böyle kaldım. Ben oğlumun acısını görmeyeyim böyle başında beklemeye razıyım. Tedavi olmak isterim. Hiç kimsemiz yok. Babası da zor yürüyor bakamaz. Zor ama evlat acısı başka olduğu için gece gündüz yanından ayrılmam. Ona gözüm gibi bakarım" dedi. - ADANA