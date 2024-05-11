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Bayburt'ta Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

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Bayburt İl Müftülüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle Rehabilitasyon Merkezlerindeki engellilere yönelik program düzenlendi. Engelsiz Gelecekler projesi kapsamında engelliler ziyaret edildi.

Bayburt İl Müftülüğünce, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Rehabilitasyon Merkezlerindeki engellilere yönelik program düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla TDV, ADRB ve Engelli Koordinatörlüğünün birlikte yürüttüğü "Engelsiz Gelecekler" projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Kılıç Uzmanlar Rehabilitasyon Merkezinde bulunan engelliler ziyaret edildi.

Ziyarete, ADRB Koordinatörü Saliha Yaşaroğlu, Engelli Koordinatörleri Şükran Yıldırım ve Mustafa Polat, Manevi Destek Görevlisi Hatice Ozan Okur katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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