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Engelliler Haftası'nda Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi Yürüyüş Yaptı

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Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi, Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Başkan Ufuk Gürbüz, engellilerin sorunlarının çözülmesi için yetkilileri ve vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ufuk Gürbüz, "Bizim bugün engelli olmamıza neden olan savaş, terör, iş kazaları, trafik kazaları, akraba evlilikleri gibi nedenler zaten. Bu ülkede sorumlu olanlar tarafından biz engelli olduk. O zaman bizim sorunlarımızın çözülmesinin de sorumlu ve yetkilileri de bugün bizim sorunlarımızı dinlemek zorundadır" dedi.

Samsun Altı Nokta Körler Derneği 10- 16 Mayıs Engeliler haftası nedeniyle yürüyüş yaptı. Engellilerin karşılaştığı sorunların çözümü için yetkilieri ve vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ufuk Gürbüz, şu ifadelere yer verdi:

"10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla bugünlerde sizi çok seviyoruz. 'Herkes bir engelli adayıdır' yetkililerin engelliler gibi tekerlekli sandalyeye oturarak veya gözlerini bağlayarak fantastik birçok şeylerle karşılaşıyoruz. Bizim bugün engelli olmamıza neden olan savaş, terör, iş kazaları, trafik kazaları, akraba evlilikleri gibi nedenler zaten. Bu ülkede sorumlu olanlar tarafından biz engelli olduk. O zaman bizim sorunlarımızın çözülmesinin de sorumlu ve yetkilileri de bugün bizim sorunlarımızı dinlemek zorundadır. Bugün bizim günlük yaşamımıza ilimizdeki şehir mobilyalarının özellikle bizim için yapılan ama yapımdan sonra da denetlenmeyip, otomobillerin, esnaf kolilerinin ve restoran masalarının adeta özgürlüğümüzün kısıtlandığı bu erişim sorununun bir an önce denetlenip, bir an önce sizinle konuşması gerekiyor. Bunun için diyoruz ki; biz 16 Mayıs Engeliler Haftasını hak arama temelinde bir görev biçiyoruz. Bunun için yetkilileri uyarıyoruz ve göreve çağırıyoruz. Diyoruz ki biz engeliler olarak kaliteli, konforlu ve standart yaşamak istiyoruz. Bunun için diyoruz ki, sizin sorumlu olduğunuz engelliğimizin sorunlarını siz çözmek zorundasınız. Bunun için diyoruz ki biz özgürlük için, bugün yola çıktık. Bunun için diyoruz ki biz, beyaz bastonumuzu fark et, çizgimizi terk et' diyoruz. Samsun kamuoyundan şunu istiyoruz. Halkımızın her bireyinden istiyoruz. Herkes denetlemeci olmalı, uyarmalı, ikaz etmeli diyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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